Rugby : l'exploit du XV de France face à la Nouvelle-Zélande (40-25)

Le XV de France a réalisé un exploit en signant un succès record devant la Nouvelle-Zélande (40-25), triple championne du monde, son premier contre les All Blacks depuis 2009, samedi au Stade de France à l'issue de la tournée automnale.

Devant 80.000 spectateurs en ébullition, les Bleus de Fabien Galthié ont frappé un grand coup contre l'une des références mondiales, à moins de deux ans du match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre 2023), organisée en France, face à ces mêmes All Blacks. Ils bouclent ainsi leur série de novembre sur un bilan comptable parfait avec trois succès en autant de matches après avoir déjà battu l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15).

Grâce à quatre essais contre trois côté adverse, les jeunes Français (25 ans, 18 sélections de moyenne) sont venus à bout d'une équipe qu'ils n'avaient plus dominée depuis le 13 juin 2009 et une victoire à Dunedin (27-22) lors d'une tournée estivale aux antipodes. Et ce avec l'écart le plus ample de leur histoire face à la sélection à la fougère.

Pour retrouver trace d'une victoire tricolore devant les Néo-Zélandais dans l'Hexagone, il fallait remonter bien plus loin, en 2009, lorsque le XV de France de Bernard Laporte s'était imposé au stade Vélodrome à Marseille (42-33).

La série de l'automne se termine sur un flop pour Sam Whitelock et ses partenaires, déjà battus samedi dernier en Irlande (29-20). Deux défaites consécutives de la Nouvelle-Zélande, ce n'est que la neuvième fois que cela arrive depuis 1995 et l'avènement de l'ère professionnelle.