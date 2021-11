F1 : Vainqueur au Qatar, Lewis Hamilton réduit encore l’écart avec Max Verstappen

Lewis Hamilton continue de grappiller son retard. Une semaine après sa victoire au Brésil, le pilote britannique a récidivé, ce dimanche, au Grand Prix du Qatar pour réduire encore l’écart en tête du championnat du monde avec Max Verstappen, 2e et qui n’a plus que 8 points d’avance à deux courses de la fin de la saison.

Lewis Hamilton ne lâchera rien dans la course au titre. Et il l’a encore prouvé sur le circuit de Losail, théâtre du premier Grand Prix du Qatar de l’histoire. Parti en pole position, le Britannique a livré une véritable démonstration pour décrocher sa 7e victoire de la saison, a 102e de sa carrière, au terme des 57 tours d’une course qu’il a maitrisée du début à la fin. Seul Pierre Gasly est venu titiller au départ le septuple champion du monde sans pouvoir le dépasser.

Le pilote Mercedes a ensuite rapidement pris ses distances et n’a pas été inquiété par la remontée de Max Verstappen. Retrogradé à la 7e place sur la grille de départ après avoir écopé d’une pénalité, pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune en qualifications, le Néerlandais a gagné trois places dès le premier virage avant de se défaire de Pierre Gasly et Fernando Alonso (3e à l'arrivée), qui a signé son premier podium en F1 depuis 2014. Dans l’incapacité par la suite de menacer Hamilton, il a néanmoins limité les dégâts avec cette 2e position et le point du tour le plus rapide.

«On a très bien démarré, on est vite revenus en 2e position et au final, d’avoir ce meilleur tour, c’est très bien», a commenté à l’arrivée le pilote Red Bull qui garde son destin en mains pour décrocher le premier titre de champion du monde de sa carrière avant les deux dernières courses en Arabie Saoudite (5 décembre) et à Abu Dhabi (12 décembre).

Mais malgré ses huit points de retard, Lewis Hamilton reste déterminé et n’a pas l’intention de relâcher la pression. Il croit toujours à une 8e couronne mondiale, qui ferait de lui le pilote le plus titré de l’histoire seul devant Michael Schumacher. «On peut le faire», a-t-il lancé alors qu’il était encore dans sa monoplace. Toto Wolff, patron de Mercedes, donnait lui «rendez-vous» dans quinze jours en Arabie saoudite. Il est déjà pris.