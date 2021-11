Affaire Hamraoui : Eric Abidal sort du silence et demande pardon à sa femme

Eric Abidal a rompu le silence. L’ancien international français, qui a reconnu avoir eu une relation extraconjugale avec Kheira Hamraoui, agressé à coups de fer le 4 novembre dernier, a posté un message sur les réseaux sociaux pour demander pardon à sa femme Hayet.

«Hayet Abidal pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli’allah (Dieu soit loué, ndlr) An sha’ allah (Si dieu le veut, ndlr) un jour tu me pardonneras», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Le couple est en crise depuis une quinzaine de jours et la révélation de l’affaire Kheira Hamraoui. La joueuse du PSG avait été agressée le 4 novembre dernier à l’issue d’un dîner avec ses coéquipières et le staff technique de la section féminine du club de la capitale.

Sur le trajet du retour, alors qu’elle avait pris place dans la voiture de sa partenaire en club Aminata Diallo, deux individus cagoulés ont surgi devant le véhicule avant de sortir de force l’internationale tricolore et de la frapper au niveau des jambes à coups de barre de fer. Conduite à l’hôpital de Poissy, elle souffrait d’hématomes et avait dû se faire poser des points de sutures au tibia droit et sur la paume de la main droite.

Au cours des investigations, les enquêteurs ont découvert que la puce du téléphone de Kheira Hamraoui était au nom d’Eric Abidal. L’ancien défenseur a par la suite avoué à son épouse avoir entretenu une relation extra-conjugale avec la milieu de terrain, qui a évolué au FC Barcelone (2018-2021) lorsqu’il occupait le poste de directeur sportif du club catalan (2018-2020).

Face à ces révélations, Hayet Abidal a annoncé en fin de semaine dernière qu’elle allait demander le divorce. Reste à savoir si elle lui accordera son pardon, alors que la veille, elle avait elle-même posté un message sans équivoque sur Instagram. «On pardonne jusqu’à ce que quelque chose s’effondre en vous alors, vous ne ressentez plus rien, ni pardon ni colère, mais seulement le désir de tourner la page et de ne plus penser à quoi que ce soit.»