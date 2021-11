Saint-Etienne-PSG, 15e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG se rend à Saint-Etienne dimanche 28 novembre pour la 15e journée de Ligue 1. Voici le programme TV.

Large leader de Ligue 1, Paris, où l'avenir de Mauricio Pochettino fait débât, se déplace chez les Verts pour tenter de décrocher sa 13e victoire de la saison (1 nul, 1 défaite) chez l’avant-dernier du championnat.

L’occasion pour les hommes de Mauricio Pochettino de rebondir après leur revers en Ligue des champions mercredi sur la pelouse de Manchester City (2-1) et d'accentuer leur avance en tête du classement après le match nul de Lens contre Angers (2-2) et la défaite de Nice face à Metz (0-1).

Mais les Parisiens devront se méfier des Stéphanois qui restent sur quatre matchs sans défaite avec deux nuls contre Angers et Metz et deux succès d'affilée face à Clermont et Troyes. D'autant que le club de la capitale sera privé de plusieurs joueurs au milieu de terrain dont Marco Verratti.

De son côté, Sergio Ramos, bientôt cinq mois après sa signature, pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot parisien. La performance de Lionel Messi sera également scrutée à la veille de la remis du Ballon d'or.

Programme TV

Saint-Etienne-PSG

15e journée de Ligue 1

Dimanche 28 novembre

13h sur Canal+Sport