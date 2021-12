Natation : participants, dates, TV… Tout savoir sur les championnats de France hiver

Les Championnats de France hiver 2021 de natation se déroulent du jeudi 9 au dimanche 12 décembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où se déroule la compétition ?

Ces «France» en Grand Bassin se disputent à Montpellier, à la piscine Olympique Angelotti.

Quels enjeux ?

«A Montpellier, on pourra compter sur les nageurs participants pour nous offrir une confrontation de qualité, explique Julien Issoulié, Directeur Technique National. Ces championnats de France marquent le lancement d’une saison intense avec deux Mondiaux (Abu Dhabi en décembre et Fukuoka en mai), et un Euro (Rome en août). Montpellier sera la première réelle occasion pour les nageurs de se positionner parmi l’élite tricolore de la discipline et de poser les premiers repères d’une longue course de plusieurs années qui les mènera jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024.»

Quels nageurs présents ?

Parmi les principaux nageurs engagés pour ces championnats de France : David Aubry, Charlotte Bonnet, Fantine Lesaffre, Gregory Mallet, Léon Marchand, Mehdy Metella, Yohann Ndoye Brouard, Jordan Pothain, Annas Santamans, Assia Touati ou encore Marie Wattel.

Sur quelle chaîne ?

Les Championnats de France seront à suivre en direct chaque jour sur les antennes de beIN SPORTS.

La billetterie

Pour se rendre aux championnats de France de Montpellier, rendez-vous sur la billetterie.