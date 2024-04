Festival de Cannes 2024 : «Megalopolis», le film événement de Francis Ford Coppola, projeté en avant-première

Selon une information exclusive du site américain Deadline, le film «Megalopolis» de Francis Ford Coppola sera projeté en avant-première mondiale lors de la prochaine édition du Festival de Cannes, où il figurera en compétition officielle.

Le projet d’une vie. En développement depuis plus de vingt ans, entièrement financé grâce à sa fortune personnelle – bâtie notamment grâce à son activité de vigneron – ce qui lui a permis de disposer d’une liberté totale sur le tournage, le film «Megalopolis» de Francis Ford Coppola sera projeté en avant-première mondiale le 17 mai prochain lors de la 77e édition du Festival de Cannes, a annoncé en exclusivité le site américain Deadline.

La Croisette accueillera, en plus du réalisateur lauréat de la Palme d’Or en 1974 avec «Conversation secrète», et en 1979 avec «Apocalypse Now», le casting prestigieux composé d’Adam Driver, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Kathryn Hunter, Grance Vanderwaal, ou encore James Remar. L’histoire se déroule dans l’Amérique moderne, et suit un architecte ambitieux qui, après la destruction de New York suite à catastrophe naturelle, envisage de rebâtir la ville de manière utopique. Avant de se heurter aux ambitions d’un maire corrompu.

Techniquement, ce ne sera pas la première fois que le film est projeté, puisqu’il a été visionné par des acheteurs et distributeurs – ainsi que des invités triés sur le volet – à l’Universal CityWalk Imax Theater à Hollywood le 28 mars dernier. Francis Ford Coppola a débuté l’écriture de «Megalopolis» au début des années 1980, et aurait investi pas moins de 120 millions de dollars de sa poche pour que le film puisse voir le jour.