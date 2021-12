NBA : Rudy Gobert élu champion de la paix 2021

La star NBA Rudy Gobert a été élu «Champion de la Paix» de l’année lors des Peace and Sport Awards.

Champion sur les parquets et en dehors. Le pivot français du Jazz d’Utah a été célébré pour son engagement social par le biais de sa fondation «Rudy’s Kids».

Avec cette dernière, Rudy Gobert promeut des programmes d’éducation, de loisirs, de santé et de sensibilisation communautaire et soutient des organismes de bienfaisance qui ont un impact direct sur la vie des jeunes.

Félicitations à @rudygobert27, récompensé du prix de Champion de la Paix par @peaceandsport pour les engagements de son association @RudysFoundation pic.twitter.com/vn8qC9yXGJ — Canal Sports Club (@CanalSportsClub) December 11, 2021

«En tant qu'athlète professionnel, les enfants vous admirent et s'inspirent de vos actions, a confié le médaillé d’argent avec les Bleus aux JO de Tokyo. A travers ma fondation, j'ai souhaité mener à bien des actions concrètes pour les protéger et favoriser leur autonomiser. Je voulais veiller à l’amélioration de la vie des enfants et des familles dans le besoin et les aider à réaliser leurs rêves. C'est un grand plaisir d'être reconnu pour mon engagement social et je remercie chaleureusement Peace and Sport et S.A.S. le Prince Albert II de Monaco pour ce Prix. J’espère continuer à inspirer et à soutenir les enfants défavorisés.»

En tant que Champion de la Paix de l'année 2021, Rudy Gobert rejoint d’autres athlètes lauréats comm Lionel Messi, Siya Kolisi et Blaise Matuidi.