PSG-Monaco (2-0) : Paris et Kylian Mbappé remportent le choc princier et renouent avec la victoire

Le PSG s’est imposé face à Monaco (2-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé, dimanche, en clôture de la 18e journée de Ligue 1 pour son dernier match de l’année à domicile. Paris renoue avec le succès après deux nuls en championnat.

Le travail accompli sans plus. Sans être brillants une nouvelle fois, les hommes de Mauricio Pochettino l’ont emporté grâce à un doublé de Kylian Mbappé (penalty à la 12e et sur un contre 45e) pour ses 99e et 100e buts sous ce maillot en L1.

Alors que Lionel Messi s’est encore montré maladroit, notamment sur coup franc, Paris a une nouvelle fois pu compter sur le génie du natif de Bondy, déjà auteur d'un doublé contre Bruges mardi en Ligue des champions (4-1).

13 points d'avance sur Marseille

Pas malheureux, les Parisiens ont été sauvés par le poteau en début de match, et ont profité de grosses erreurs individuelles de l'adversaire pour marquer. Reste qu’en face, l’ASM n’a pas vraiment affiché son visage le plus conquérant de la saison et s’est fort logiquement inclinée.

Dans un Parc des Princes privé du virage Auteuil pour raisons disciplinaires et qui a tenté de se réchauffer par des «Kylian, Kylian» ou des «Messi» lors des tentatives sur coup franc de l’Argentin, Paris assure l’essentiel, une semaine avant la Coupe de France et prend 13 points d’avance sur son dauphin Marseille (qui compte un match en moins).

«Kylian a été extraordinaire une fois de plus. Avec toute l’équipe, on fait de bonnes choses. On a joué 7 matchs en trois semaines, a souligné le technicien argentin. Je suis satisfait de la performance.»

Monaco, huitième, manque l’opportunité de se mêler à la bataille pour le podium très serrée. Avec 26 points, les Monégasques sont à 6 points de Marseille.