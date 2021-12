Vidéo : une erreur flagrante lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions, qui sera de nouveau effectué à 15h

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions a été effectué, ce lundi, à Nyon. Et il a été marqué par deux erreurs, dont une flagrante et assez incompréhensible poussant l'UEFA a procédé à un nouveau tirage à 15h.

La première erreur a été commise au moment du tirage de la deuxième affiche des 8es de finale. Après avoir tiré Villarreal, deuxième de son groupe à l’issue de la phase de groupes, les responsables ont placé dans le pot tous les adversaires susceptibles de défier le club espagnol entraîné par Unaï Emery. Et parmi eux, Manchester United qui a été tiré au sort.

Mais la formation anglaise ne pouvait affronter Villarreal, puisque les deux clubs figuraient déjà dans le même groupe remporté par les Red Devils. L’ancien milieu de terrain russe Andreï Arshavin, préposé au tirage, a alors tiré une autre boule et c’est Manchester City, premier de sa poule devant le PSG, qui aurait dû affronter Villarreal en février prochain.

Mais une deuxième erreur est survenue dans la foulée. Alors que l’Atlético Madrid venait d’être tiré au sort, la boule de Manchester United n’a pas été placée dans le pot, à tort, au contraire de Liverpool que les coéquipiers d’Antoine Griezmann avaient déjà rencontré en phase de poules. Et les Colchoneros ont hérité du Bayern Munich, présenté comme l’un des grands favoris de la compétition.

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV

— Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021