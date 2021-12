Handball : la belle histoire du gardien de Créteil, héros du match face Istres

Lors de la 14e journée de Liqui Molly Starligue, le championnat de France de Handball, les fans ont été témoin d’une situation lunaire. Privé de gardiens professionnels, l’US Créteil a dû faire appel à un jeune portier, mardi soir, pour affronter Istres. Et Salif Traoré en a profité pour créer la surprise, en étant le héros de la rencontre.

A quelques heures de ce rendez-vous, le club de l’US Créteil s'est retrouvé dans une situation plutôt particulière. En effet, l’équipe a été privée de ses deux gardiens professionnels avec Dylan Soyez positif au Covid-19 et Todor Jandric blessé à la main.

Ne pouvant pas se présenter sans gardien pour jouer contre Istres le soir, le club du Val de Marne a demandé à la Ligue le report du match. Une demande qui n’a pas abouti, puisqu'elle a été refusée par la Commission d’organisation des Compétitions (COC).

#Communiqué



L'USCHB sans gardien de but, le report du match ISTRES / CRETEIL refusé.



Toutes les infos https://t.co/WHnLnwhihw — US Créteil Handball (@USCreteilHB) December 14, 2021

«Je trouve cette décision scandaleuse ! a déploré Eric Poignant, le président de l’US Créteil. La commission considère qu’il n’y a pas de différence entre un gardien de but et un joueur de champ. […] Le problème est là. En faisant aller dans les buts un joueur de champ, ça va être une mascarade !»

Le club a finalement fait appel à ses deux gardiens issus du centre formation, Salif Traoré (19 ans) et Victor Antoine (20 ans).

Un match à 20 arrêts pour Salif Traoré

Et le match s'est révélé être le théâtre d’une belle histoire pour Salif Traoré. Auteur d’une magnifique prestation, le jeune gardien, qui passait des examens pour ses études l’après-midi, a sorti pas moins de 20 arrêts, soit 44% de réussite.

Il a été l’un des hommes forts de Créteil lors de la rencontre. En tête de deux buts à la mi-temps (14-16), les Béliers ont été rattrapés par Istres dans le money time et le match s'est achevé sur le score de 26-26 avec l’égalisation de Istres sur un but de Andrea Guillaume à 5 secondes de la fin. Mais malgré ce match nul, l’histoire est belle pour le club de l’US Créteil. Sans gardien professionnel, les Val-de-Marnais s’en sortent avec 1 point.

Et à la fin de la rencontre, Salif Traoré pouvait avoir le sourire au regard de sa performance : «J’avais un peu de pression au début du match parce qu’on devait assurer, nous les gardiens du centre de formation. Il y a quatre ans, je jouais encore à Bondy, en départemental, et je jouais à la fois gardien et arrière gauche. C’est incroyable.» Une expérience qu'il espère sûrement revivre très prochainement. Avec la même réussite.