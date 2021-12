Premier League : Des sanctions pour les joueurs non-vaccinés contre le Covid-19 ?

Depuis plusieurs jours, le Royaume-Uni est confronté à une forte augmentation du nombre de cas de Covid-19. Face à cette recrudescence, certains clubs du championnat anglais envisageraient de sanctionner les joueurs qui ne sont pas vaccinés et qui pourraient être contraints de s’isoler, a révélé The Daily Mail.

Le football anglais est fortement touché par cette hausse des contaminations. Rien que la semaine dernière, pas moins de 42 cas positifs ont été recensés en Premier League avec des clusters apparus dans de nombreux clubs de l’élite, mais aussi dans l’ensemble des divisions du football britannique.

A tel point que quatre rencontres en l’espace de cinq jours ont dû être reportées. La semaine passée, Rennes avait vu son match de Ligue Europa Conférence face à Tottenham être tout simplement annulé. Et de l’autre côté de la Manche, il y a une crainte d’une multiplication des reports et même de l’arrêt du championnat à l’approche des fêtes de fin d’année et du traditionnel Boxing Day.

Toutes les solutions sont envisagées pour éviter que ce scénario se produise. Comme le Bayern Munich a pu le faire avec cinq joueurs non-vaccinés dans son effectif, certaines équipes réfléchiraient à réduire le salaire des joueurs qui n’ont pas encore été vaccinés contre le Covid-19 et se retrouveraient contraints de rester à l’isolement. Conscients des risques que pourrait engendrer cette reprise épidémique, les joueurs eux-mêmes seraient favorables à l’application d’une telle mesure.

Mais elle ne serait pas si simple à mettre en place. En lien avec les clubs, la Ligue mène actuellement une réflexion sur la légalité de cette mesure drastique afin d’anticiper au mieux et de se prémunir d’un refus de l’Association des footballeurs professionnels qui devrait fermement s’opposer à son application.