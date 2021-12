Vidéo : Le record de Stephen Curry depuis l’intérieur du vestiaire

Un moment historique. Le meneur des Warriors de Golden State Stephen Curry a battu le record du nombre de paniers à trois points inscrits en saisons régulières, dans la nuit de mardi à mercredi au Madison Square Garden de New York (Etats-Unis).

Et le basketteur a été célébré comme il se doit par ses partenaires dans le vestiaire. A son entrée, ces derniers ont arrosé Chef Curry avec de l'eau et des glaçons.

Warriors tried to cool Steph off after the game





(via @warriors)pic.twitter.com/o1dn8mUPw3

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2021