Espagne : Une flambée de cas de Covid-19 au Real Madrid

La situation s’aggrave au Real Madrid. Au lendemain des tests positifs de Luka Modric et Marcelo, le club espagnol a recensé, ce jeudi, cinq nouveaux cas positifs au Covid-19, dont quatre joueurs.

Les membres de l’effectif madrilène concernés sont Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo et Andriy Lunin. Davide Ancelotti, fils de l’entraîneur Carlo Ancelotti et membre de l’encadrement, a lui aussi été testé positif. Ces nouveaux cas portent à sept le total des cas positifs au sein de l'équipe professionnelle. Avant eux, ce sont le Français Thomas Heurtel et Pablo Laso, membres de la section basket, qui avaient été testés positifs.

Face à cette flambée de cas, le leader de la Liga a pris des mesures strictes et durci son protocole, en multipliant notamment les contrôles, pour endiguer ce foyer infectieux, à seulement trois jours de la réception de Cadix pour la 18e journée du championnat espagnol et avant-dernière rencontre avant la trêve.

Un match qui n’est pour le moment pas menacé. Selon le protocole en vigueur en Espagne, le Real Madrid doit jouer sa rencontre contre Cadix tant qu’il dispose d’au moins cinq joueurs de l’équipe première en bonne santé, dont un gardien.

Etant déjà tous vaccinés, l’ensemble des joueurs testés positif pourront reprendre le chemin de l’entraînement et jouer dès qu’ils fourniront un test négatif.