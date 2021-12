Ligue 1 : Matchs définitivement interrompus, bouteilles interdites… Le gouvernement a dévoilé ses mesures pour lutter contre les violences

Des mesures concrètes. Après les différents incidents qui ont émaillé le début de saison en Ligue 1, le gouvernement a dévoilé, ce jeudi, une série de mesures pour lutter contre la violence dans les stades. Les matchs seront notamment définitivement interrompus si un joueur ou un arbitre est blessé par un projectile.

Le gouvernement, avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, accompagné de Roxana Maracineanu (Sports) et Eric Dupont-Moretti (Justice), et les différents acteurs du football français se sont donnés trois semaines pour établir un plan destiné à enrayer «efficacement» les violences dans les enceintes de l’Hexagone. Après une première réunion de crise, le 23 novembre dernier, qui faisait suite à la bouteille reçue en pleine tête par Dimitri Payet lors du match entre Lyon et Marseille, tout le monde s’est retrouvé Place Beauvau, entouré également des représentants du corps arbitral et de plusieurs préfets.

Au sortir de cette nouvelle entrevue, il a été décidé qu’un match de Ligue 1 ou de Ligue 2 sera «systématiquement et définitivement interrompu» lorsqu’un joueur ou un arbitre sera physiquement blessé par un projectile lancé depuis les tribunes.

Il a également été convenu qu’en cas d’incident, une cellule de crise ne comprenant pas les présidents des clubs concernés devra se prononcer en 30 minutes maximum sur le sort de la rencontre. «L’objectif étant de permettre aux autorités de prendre une décision rapide, éclairée et concertée et de la communiquer à l’ensemble du public et des médias dans les 30 minutes suivant le début de la crise», a précisé le gouvernement dans un communiqué.

L’exécutif a également annoncé que la vente et le port de bouteilles en plastique seront entièrement interdits dans les stades «au plus tard le 1er juillet 2022». «Les clubs ont la possibilité de mettre en place cette interdiction au plus vite», a indiqué le gouvernement.

Alors qu’un audit sera mené par la LFP pour améliorer les systèmes de vidéo-surveillance des tribunes «dans le but d’élever progressivement ces systèmes vers les meilleurs standards de qualité», les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 devront également tous disposer de «dispositifs de sécurité anti-projections et anti-intrusions», par exemple des filets de sécurité, à partir de la saison prochaine, installables pour certains matches sur préconisation des préfets.

«Ces dispositifs devront être disponibles et utilisables, au cas par cas, pour tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 1 dès la saison prochaine», a insisté le gouvernement. Ce dernier a jugé «suffisant» le dispostif existant, tant législatif que réglementaire, concernant les interdictions de stade. L’ensemble des acteurs a néanmoins souhaité qu’il soit «mieux appliqué».