Mondial féminin : Les Bleues renversent le Danemark (23-22) et se qualifient pour la finale

Après un retournement de situation, l'équipe de France féminine de Handball a battu le Danemark (23-22) et rejoint la finale du Mondial de Handball féminin, organisé en Espagne.

Alors qu'elles étaient menées au score et bousculées par une défense danoise très solide, les Bleues ont fait preuve de patience, ce vendredi 17 décembre, jusqu'à la dernière minute du match pour arracher une victoire précieuse qui permet à l'équipe de France de s'offrir une place en finale au Mondial.

Les Bleues ont été dominées tactiquement dans le match. Rien qu'à la mi-temps, les Françaises avaient perdu pas moins de 10 balles.

Menées en première période (12 à 10), les joueuses d'Olivier Krumbholz n'ont rien lâché. Portées par l'incontournable Cléopâtre Darleux dans les cages (6 arrêts sur 15), la prometteuse Pauletta Foppa, l'arrière Mélina Nocandy et l'ailière Alicia Toublanc, l'équipe de France a réussis à prendre l'avantage dans les toutes dernières minutes du match.

«On a eu du mal dans tous les secteurs de jeu. Elles étaient en pleine réussite, il fallait prendre un risque en passant en 5-1. Elles ont certainement un peu stressé et c’est sûrement ça qui nous permet de passer devant. Ça a été dur, on a été menées de presque quatre buts, mais on savait que c’était possible. On a été lucides», s'est félicité le coach des Bleues sur BeIn Sports.

Une septième victoire pour l'équipe de France, toujours invaincue dans ce tournoi et imaptiente de connaître son adversaire. Les Bleues affronteront la Norvège en finale, dimanche.