Salahdine Parnasse avant le KSW 65 : «Tout faire pour reprendre cette ceinture mondiale»

Le combattant français de MMA Salahdine Parnasse affronte Daniel Torres, ce samedi 18 décembre, au KSW 65. Avec l’objectif de se venger et reprendre sa marche en avant.

En janvier dernier, le pensionnaire de l’Atch Academy s’inclinait pour la première fois de sa carrière et cédait sa ceinture mondiale au profit du Brésilo-autrichien. Après être revenu victorieux contre Filip Pejic, Salahdine Parnasse veut retrouver les sommets.

Cette défaite en janvier a-t-elle été digérée ?

Oui, je suis passé à autre chose ensuite. Je suis revenu avec une victoire (contre Filip Pejic). Maintenant, place à la revanche samedi. J’espère que ça va bien se passer. Je vais prendre plus mon temps que lors du premier combat où je me suis précipité.

Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Je suis toujours déterminé. Ça a toujours été ma façon d’être. Mon objectif est clair, il faut tout faire pour reprendre cette ceinture. J’ai toujours eu l’envie d’être le numéro un. Mais pour l’être il faut battre Torres. On va tout faire pour y parvenir.

Que représente cette ceinture justement ?

Ça représente beaucoup de choses. C’est l’accomplissement et la reconnaissance. A part Ciryl Gane (qui détient la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC), en France, il n’y a pas de ceintures mondiales aussi reconnues. Si je la gagne, ça fera deux champions du monde, donc c’est très important.

En parlant de Ciryl Gane, l’UFC, c’est aussi un objectif ?

C’est l’organisation la plus médiatisée au monde. KSW est une très grande organisation. Nous verrons plus tard, comment on voit les choses avec ma team. Je suis jeune encore. Tout dépendra des résultats. Et notamment de ce combat samedi soir.

Vous êtes pensionnaire de l’Atch Academy. Qu’est-ce que représente cette équipe ?

C’est une fierté parce que je viens d’Aubervilliers, c’est ma salle de toujours (il y est depuis qu’il a 11 ans). Donc pouvoir être représenté comme il se doit d’où je viens c’est un honneur. Mais c’est aussi une pression car il faut montrer aux jeunes la meilleure image.

