Mondial 2021 : les Bleues s'inclinent en finale contre les Norvégiennes (29-22)

L'équipe de France féminine, championne olympique en titre, s'est inclinée en finale du Mondial de handball, dimanche, contre la Norvège (29-22).

Quelle triste fin. Alors qu’elles ont compté jusqu'à six buts d'avance (16-10) en première période, les Bleues se sont effondrées au retour des vestiaires.

«Pour moi, le tournant, c’est la fin de la première période, a confié Olivier Krumbholz. Les Norvégiennes sont revenues très fort en seconde période. On a eu beaucoup plus de tirs ratés. On a fait une mauvaise seconde période. Elles nous ont surpassé. Je n’ai pas eu l’impression que les filles étaient sorties du match. Elles sont revenues vite, c’est ce qui nous a touché. La messe est dite.»

Quatre mois après avoir décroché l’or olympique, les Tricolores montent néanmoins sur le podium pour la septième fois lors des huit dernières grandes compétitions (trois médailles d'or).

Mais pour imiter les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2008), les seules qui sont parvenues à un tel exploit par le passé (à l'époque, il s'agissait d'un doublé JO-Euro), il leur faudra malheureusement retenter leur chance une autre fois.

«La France reviendra plus forte, a lancé le patron des Bleues. C’est aussi une bonne leçon pour les jeunes joueuses. Il faut savoir reconnaître que l’on est vaincu par un adversaire qui a été meilleur»