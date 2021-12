Ligue des champions féminine : PSG-Bayern Munich et Lyon-Juventus en quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions féminine a été effectué ce lundi. Le PSG et l’OL connaissent leur adversaire.

Le club rhodanien sera opposé à la Juventus Turin alors que les Parisiennes affronteront le Bayern Munich.

The quarter-final & semi-final draw results are in!





Which final eight clash has caught your ?#UWCL | #UWCLdraw

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 20, 2021