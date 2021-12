Basketball : Steve Kerr nommé coach de la sélection américaine

Steve Kerr va remplacer Gregg Popovich à la tête de la sélection américaine. Coach des Golden State Warriors depuis 2014, Kerr était déjà assistant lors de la dernière campagne olympique à Tokyo.

Ce lundi 20 décembre, la fédération de basket-ball américaine (USAB) a officialisé la nomination. «Lorsque j’ai reçu l’appel, j’ai eu des frissons. C’est l’opportunité d’une vie et j’ai hâte de travailler avec tous ces gars», a déclaré le nouvel entraîneur.

Why don't we go to Steve?





The head coach of the 2022-24 #USABMNT, @SteveKerr. — USA Basketball (@usabasketball) December 20, 2021

Une succession qui apparaît logique puisque Steve Kerr était assistant principal de Gregg Popovich lors des dernières campagnes internationales, et notamment lors des JO de Tokyo l’été dernier. Durant cette compétition, les Etats-Unis avaient remporté la médaille Olympique face à l’équipe de France.

Pour Grant Hill, ancien joueur NBA et manager de la Team USA, le choix de Steve Kerr était une évidence : «Sa perspicacité d’un point de vue basket, sa capacité à se connecter avec les gens, sa compréhension et son respect du jeu international, ajoutés à plusieurs autres facteurs, tout ça a certainement joué un rôle dans le processus de désignation. Au fur et à mesure des gens à qui je parlais et lorsque je considérais la chose, il était le candidat parfait. Ses expériences si riches, y compris au niveau international, je pense que ça l’a fait sortir du lot.»

Avec cette officialisation, Steve Kerr a d’ores et déjà confié qui seront ses assistants : Erik Spoelstra (Miami Heat), Monty Williams (Phoenix Suns) et Mark Few (Gonzaga Bulldogs en NCAA).

Triple champion NBA en tant que coach des Warriors et 5 fois en tant que joueur, Steve Kerr sera à la tête de la sélection américaine jusqu’au Jeux Olympiques de Paris en 2024.

D’ici là, Steve Kerr aura une compétition internationale pour se roder à l’exercice puisqu’en 2023 aura lieu la Coupe du Monde en Indonésie, au Japon et aux Philippines. L’occasion de réfléchir à ses rotations et de créer des automatismes.