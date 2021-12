PSG : l’arrivée de Zinedine Zidane remise en cause ?

Depuis le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions, une affiche fait beaucoup plus parler que les autres : celle entre le PSG et le Real Madrid. Entre l’avenir de Kylian Mbappé, le retour des anciens madrilènes comme Sergio Ramos ou encore l’affrontement avec Lionel Messi, les sujets ne manquent pas. Mais il plane également au-dessus de ce choc l’ombre de Zinedine Zidane, dont l’arrivée sur le banc parisien pourrait être remise en cause.

Ce n’est plus un secret. Même s’il a pris le soin de démentir les rumeurs, le club de la capitale a fait de l’ancien meneur de jeu tricolore sa priorité pour succéder à Mauricio Pochettino. Nommé en janvier dernier, à la place de Thomas Tuchel, le coach argentin n’a pas convaincu depuis son intronisation à la tête de la formation parisienne. Sous ses ordres, Marquinhos et ses coéquipiers enchaînent les prestations décevantes et peinent à se montrer convaincants malgré la richesse de l’effectif.

Ces performances ont sérieusement entamé son crédit, tout comme son ambiguïté quant à un retour en Angleterre, et notamment du côté de Manchester United désireux d’en faire son futur entraîneur. Un départ dès cet hiver a même été évoqué par la presse espagnole, avec une nomination dans la foulée de Zidane. S’il envisageait dans un premier temps de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, «Zizou» aurait finalement ouvert la porte aux dirigeants parisiens. Une rencontre aurait même déjà eu lieu entre les deux parties, d'après Le Parisien.

Mais avec la perspective du duel sur la scène européenne entre le PSG et le Real Madrid, club avec lequel il a remporté trois Ligue des champions consécutives, une arrivée dans les prochaines semaines semble très compromise. Zinedine Zidane pourrait ne pas être très emballé à l’idée d’affronter son ancienne formation quelques semaines seulement après son arrivée à Paris.

Il devrait ainsi s’en tenir à sa volonté initiale. A savoir continuer à profiter de son année sabbatique pour passer du temps en famille avant de rejoindre Paris à l’issue de la saison. Une chose est sûre, il sera un spectateur très attentif de cette double confrontation avec le match aller le 15 février au Parc des Princes et le 9 mars à Santiago-Bernabeu.