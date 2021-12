«Rendre les clubs attractifs» : le All Star Game 2021, une vitrine importante pour le basket français

Une éclaircie qui annonce un ciel moins encombré. Le All Star Game de la Bet Clic Elite a lieu ce mercredi soir (19h) dans un Accor Arena de Paris-Bercy quasiment plein. Une belle vitrine pour le basket français qui sort d’une période difficile due au Covid.

Comme toutes les entreprises et clubs de sports, les clubs tricolores ont vécu des moments compliqués ces derniers mois, particulièrement sur le plan financier. Une période que la LNB espère derrière elle, surtout qu’elle vient enfin de trouver un diffuseur pour ses affiches de championnat.

L’occasion de montrer du spectacle et d’attirer les projecteurs sur un sport qui a offert deux belles médailles l’été dernier lors des JO de Tokyo (l’argent pour les hommes, le bronze pour les femmes). Avant cet All Star Game qui s’annonce alléchant, le directeur général de la LNB, Michel Mimran, fait le point sur la situation du basket français pour CNEWS.

Frappé de plein fouet par la crise du Covid, comment se porte le basket français, surtout financièrement ?

Michel Mimran : Le basket professionnel se porte plutôt bien. Tout le monde a traversé une crise mais l’État a beaucoup soutenu les entreprises dont le basket. On espère que c’est derrière nous. Pour l’instant, tout se déroule de manière normale et le public est revenu dans les stades. Il faut maintenant qu’on se lance dans un plan de redéveloppement. Qu’on trouve de nouveaux partenaires. Cette année déjà, on a trouvé un nouveau namer pour le championnat (Bet Clic) et, quoi qu’on en dise, le basket est présent sur le plan de la visibilité. Il est possible de voir tous les matchs.

Dans cette optique de visibilité, le All Star Game a un rôle à jouer…

C’est une vitrine intéressante car décalée par rapport à la compétition traditionnelle. Les grands pays de basket ont un All Star Game. On espère 15.000 personnes à l’Accor Arena. C’est un événement qui met un coup de projecteur très positif sur le basket français avec un public souvent nouveau. On croit beaucoup à l’All Star Game. Surtout qu’il n’y a pas de Leaders Cup cette année. Les raisons étaient financières, on doit trouver un modèle vertueux pour perpétuer cet événement prestigieux et le retrouver dès l’an prochain.

Mettre en avant le championnat et ses stars

Hélas Victor Wembanyama, sélectionné, ne sera pas présent. Au-delà du All Star Game, c’est une figure importante du championnat.

Il fait partie des joueurs qui font parler d’eux. Victor intéresse beaucoup les fans et les médias. Maintenant qu’il est à Villeurbanne, ça a donné encore plus d’intérêt à son début de carrière. Il se passe quelque chose. Si on regarde les autres sports collectifs, la seule façon de garder les jeunes talents ce n’est pas de façon réglementaire mais plutôt de rendre les clubs et donc le championnat attractifs. Victor reste à l’ASVEL car il joue l’Euroligue et que le club est attractif. Plus vous gardez vos talents et plus vous en attirez aussi, comme ce qu’il se passe à Monaco par exemple.

Vous avez été dirigeant au PSG au moment où il a pris une autre dimension. Voyez-vous des points communs sur les possibilités de développement de la Bet Clic Élite ?

Je dirais que le point commun entre le PSG et ce qui doit être fait avec le basket français, c’est de garder continuellement les projecteurs allumés. Aujourd’hui, le digital permet de mettre en avant le championnat et ses stars. Il faut un storytelling qui se mette en place. C’est la base de toutes formes de spectacle et de divertissement

Comme têtes de gondole, vous avez notamment l’ASVEL et Monaco, nos deux représentants en Euroligue…

Ils sont loin devant en termes de moyens mais n’écrasent pas le championnat. Même si ces deux formations sont des phénomènes, les autres équipes ont également des ambitions. En ce moment, on se retrouve dans une compétition acharnée en championnat et c’est ce qui est intéressant.

Vous venez tout juste de signer un accord avec un diffuseur. Une bonne nouvelle pour vous et le championnat…

On est soulagés d’avoir achevé le travail sur la diffusion de la Bet Clik Elite. De plus, avec BeIN, on complète la pyramide par son sommet avec une chaîne nationale premium de sport qui prendra l’affiche le dimanche et éventuellement une 2e affiche par weekend. Ça vient compléter un dispositif de diffusion qui intègre des chaînes en clair et du digital. De fait, 95% des rencontres seront diffusées en clair. On est très satisfaits et soulagés d’avoir mis ça en place. Ça a été un été et un automne très compliqués. Ça n’a pas été simple mais on va pouvoir entamer la 2e partie de saison sereinement et préparer la suivante.

Avec BeIN, on partage l’ambition de trouver un accord et d’installer le basket français plus longtemps que simplement cette moitié de saison. On va très rapidement discuter pour les saisons prochaines et essayer de trouver un accord.

Le All Star Game de la LNB, ce mercredi (19 heures) à l'Accor Arena

LES 12 «ALL STARS» FRANCE

Titulaires

Axel JULIEN (JL Bourg-en-Bresse), Elie OKOBO (LDLC ASVEL – ALL STAR DU PUBLIC), Nicolas LANG (Limoges CSP), Yannis MORIN (SIG Strasbourg), Ismael KAMAGATE (Paris Basketball)

Remplaçants

Juhann BEGARIN (Paris Basketball), Abdoulaye LOUM (JDA Dijon), David MICHINEAU (Boulogne Levallois (Metropolitans 92), Williams NARACE (Le Mans Sarthe Basket) Yakuba OUATTARA (AS Monaco), Terry TARPEY (Le Mans Sarthe Basket), Victor WEMBANYAMA (LDLC ASVEL) : remplacé le pivot de Fos-Provence Bodian Massa.

Entraîneurs : Vincent COLLET (Boulogne Levallois Metropolitans 92), assistant : Pierre TAVANO (Tours Métropole Basket -PROB)

LES 12 «ALL STARS» MONDE

Titulaires

David HOLSTON (JDA Dijon – ALL STAR DU PUBLIC), Will CUMMINGS (Boulogne Levallois Metropolitans 92), Nick JOHNSON (Nanterre 92), Vince HUNTER (Boulogne Levallois Metropolitans 92), TaShawn THOMAS (Le Mans Sarthe Basket)

Remplaçants

Chris HORTON (Nanterre 92), Chris JONES (LDLC ASVEL), Lasan KROMAH (Fos Provence Basket), Youssou NDOYE (Orléans Loiret Basket), John ROBERSON (SIG Strasbourg), Brandon TAYLOR (BCM Gravelines-Dunkerque), Tom WIMBUSH (Nanterre 92)

Entraîneurs : T.J. PARKER (LDLC ASVEL), Assistant : Alain THINET (Saint-Chamond Basket VDG)

Les 4 dunkers qui participeront au « TCL Dunk Contest » :

Dylan Affo Mama – Tours Métropole Basket (PROB)

Juhann Bégarin – Paris Basketball

Yoan Makoundou – Cholet Basket

Tom Wimbush – Nanterre 92