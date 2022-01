PSG : quand Neymar va-t-il rentrer en France ?

Tous les joueurs du PSG étaient attendus à l’entraînement au plus tard le 2 janvier. Tous sauf Neymar. Si Lionel Messi a été bloqué en Argentine à cause d’un test positif au Covid-19, le Brésilien a bénéficié d’une semaine supplémentaire de vacances au Brésil.

L’ancien Barcelonais est toujours en convalescence. Sévèrement touché fin novembre contre Saint-Etienne, il a été autorisé à rester jusqu’au dimanche 9 janvier dans son pays natal, où il continue de soigner son entorse à la cheville gauche. Cette semaine de rallonge auprès de ses proches était prévue dans son programme de reprise. Elle était destinée à lui permettre d’avoir les meilleures conditions, aussi bien physiques que mentales, pour surmonter sa nouvelle blessure avant de renouer avec la compétition.

Cette décision a également été prise pour lui éviter de revenir dans un contexte compliqué, notamment sur le plan sanitaire avec la multiplication des cas de Covid-19 au sein de l’effectif parisien. Mais Neymar, qui avait déjà été contaminé en septembre 2020, pourrait tout de même avoir contracté à nouveau le virus après avoir passé la soirée du Nouvel an avec son ami Nenê. Car, deux jours après les festivités, l’ancien parisien a été testé positif et placé à l’isolement.

Dans l'attente de savoir s'il va devoir à son tour s'isoler, Neymar, qui a profité de ses vacances pour multiplier les parties de poker et de jeux vidéo en ligne, n’en reste pas moins focalisé sur son retour à la compétition. Même à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, il a continué de s’entretenir et multiplié les soins avec son kiné et son préparateur physique personnel avant de pouvoir reprendre la course.

Si l'évolution de sa blessure se passe comme prévu, il pourrait retrouver le chemin de l’entraînement d'ici à la fin du mois et revêtir le maillot parisien début février lors du déplacement du PSG à Lille (6 février) ou à l’occasion de la réception de Rennes quelques jours plus tard (11 février). Avec comme principal objectif d’être prêt pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions, le 15 février, contre le Real Madrid.