Rafael Nadal : Retour gagnant pour l’Espagnol titré à Melbourne

Rafael Nadal n’a pas manqué son retour sur le circuit. L’Espagnol, désormais 6e joueur mondial, a écarté, ce dimanche, l’Américain Maxime Cressy (112e) pour s’imposer en finale du tournoi de Melbourne (7-6, 6-3).

Le Majorquin n’était plus apparu depuis cinq mois en raison d’une blessure au pied qui l’avait contraint de mettre un terme prématuré à sa saison. Et son retour à la compétition en ce début d’année avait été compromis après avoir contracté le Covid-19 lors d’un tournoi d’exhibition à Abu Dhabi. Mais l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, à égalité avec Roger Federer et Novak Djokovic, a finalement pu prendre la direction de l’Australie et de Melbourne, où il a ajouté un 89e trophée (en 126 finales) à son palmarès. Le premier depuis Rome en mai dernier.

Pour cette remise en route, Rafael Nadal n’a rencontré aucune difficulté, ne concédant pas le moindre set en trois rencontres même si en finale une double faute a offert à Cressy une balle de set dans le tie-break et qu’il a été breaké en début de deuxième manche par l’Américain issu des qualifications. Mais l’Espagnol a rapidement remis les pendules à l’heure pour triompher.

Pendant que Novak Djokovic attend toujours de savoir s’il pourra participer à l’Open d’Australie, Rafael Nadal a lui déjà pris rendez-vous à une semaine du premier Grand Chelem de la saison, où il tentera de conquérir son 21e Majeur.