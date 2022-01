Adelaïde : Deux ans plus tard, Gaël Monfils remporte son premier tournoi

Gaël Monfils ne pouvait pas espérer meilleur début de saison. Le n°1 français a battu, ce dimanche, le Russe Karen Khachanov en finale du tournoi d’Adelaïde (6-4, 6-4) pour remporter son premier tournoi depuis près de deux ans. De bon augure à une semaine de l’Open d’Australie.

Le Tricolore n’avait plus triomphé sur le circuit depuis février 2020 à Rotterdam (Pays-Bas), quelques jours après un sacre à Montpellier. C’était juste avant le début de la pandémie de Covid-19 qui l’avait coupé dans son élan. Il avait ensuite rencontré de nombreuses difficultés entre les mesures sanitaires et ses soucis physiques récurrents. Il n’avait ainsi remporté que trois matchs entre septembre 2020 et les JO de Tokyo l’été dernier.

Et après avoir atteint la finale du tournoi de Sofia en octobre dernier, Gaël Monfils, qui avait qualifié son année «d'horrible», était déterminé à bien entamer cette nouvelle saison et faire «de gros résultats d’entrée». C’est chose faite avec le 11e titre de sa carrière (égalant Guy Forget) au terme d’une semaine presque parfaite, agrémentée de quelques coups spectaculaires. Le Parisien, équipé d’une nouvelle raquette, n’a pas concédé le moindre set en quatre rencontres. «Je suis très fier et très heureux d’avoir gagné ce tournoi», s’est-il félicité.

Il a ensuite donné rendez-vous à Karen Khachanov la semaine prochaine à Adelaïde 2, où il sera encore une fois tête de série n°1 et tentera de réaliser le doublé pour débarquer dans les meilleures conditions et avec le plein de confiance à l’Open d’Australie (17-30 janvier). Avec l'ambition de faire mieux que l'année dernière, où il avait été éliminé dès le 1er tour par le Finlandais Emil Ruusuvuori.