France-Croatie, Euro 2022 de handball : à quelle heure et quelle chaîne ?

Un classique pour commencer. Pour ses débuts à l’Euro 2022 de handball, ce jeudi, à Szeged (Hongrie), l’équipe de France va directement entrer dans le vif du sujet avec un choc contre la Croatie. Voici le programme TV complet.

Pas le temps de tergiverser pour les Bleus. Comme, il y a un an, lors du Mondial, terminé à la 4e place, les hommes de Guillaume Gille seront opposés à l’adversaire le plus redoutable de leur poule pour entamer la compétition. Cela leur avait plutôt réussi puisqu’ils avaient nettement dominé la Norvège (28-24). A eux d’en faire autant face au vice-champion d’Europe en titre pour lancer de la meilleure des manières leur tournoi.

Si les Tricolores font partie des favoris, cinq mois après le titre olympique décroché à Tokyo, ils vont entamer cet Euro avec quelques incertitudes liées au Covid-19 et en raison d’un effectif renouvelé comparé à leur sacre au Japon avec les retraites de Michaël Guigou et Luc Abalo ainsi que les absences pour blessure de Timothey N’Guessan, Nedim Remili et Luka Karabatic.

Bien qu’ils connaissent cette équipe sur le bout des doigts, les coéquipiers de Valentin Porte, nouveau capitaine tricolore, devront se montrer sérieux et concentrés dès le coup d’envoi pour prendre le meilleur sur des Croates revanchards. En mars dernier à Montpellier, les Bleus avaient renversé cette formation croate (30-26) au cours d’un tournoi de qualification olympique qui avait permis aux Français de décrocher leur billet pour les JO, au contraire des Croates éliminés après la défaite d’un but de l’équipe de France contre le Portugal.

«A nous de savoir entrer de plein pied dans ce match», a prévenu le gardien des Bleus Vincent Gérard. Le meilleur moyen de s’éviter une déconvenue et de marquer les esprits à l’entame de cette nouvelle campagne.

Programme TV

France-Croatie

Euro 2022 de handball

Jeudi 13 janvier

A partir de 20h30 en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1