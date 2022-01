Roland-Garros 2022 : Novak Djokovic présent ? La FFT travaille sur l’accueil «des sportifs étrangers non-vaccinés»

Novak Djokovic remportera-t-il le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière à Paris ? Expulsé d’Australie, après l’annulation de son visa, le n°1 mondial pourrait en tout cas être autorisé à participer à Roland-Garros (22 mai-5 juin), qui travaille sur l’accueil «des sportifs étrangers non-vaccinés».

«Nos équipes travaillent en collaboration avec les autorités publiques, qui préciseront les règles relatives à l’accueil des sportifs étrangers non-vaccinés pour notre tournoi en temps utile», a confié, à l’AFP, le président de la Fédération Française de Tennis Gilles Moretton. Reste à savoir sous quelle forme.

Un peu plus tôt dans la semaine, la ministre déléguée des Sports Roxana Maracineanu a évoqué la mise en place «d’une bulle sanitaire» permettant aux joueurs non-vaccinés de jouer le tournoi du Grand Chelem sur terre battue organisé Porte d’Auteuil.

Un motif d’espoir pour Novak Djokovic privé de la possibilité de défendre son titre à Melbourne, où il visait son 21e sacre en Majeur, tout juste 24h avant le début du tournoi après la décision la Cour fédérale australienne de rejeter son recours contre l’annulation de son visa. Il pourrait être autorisé à le faire dans la capitale française au printemps prochain.

En attendant, le Serbe, qui ferait partie des 3% de joueurs du Top 100 à l’ATP non-vaccinés contre le Covid-19, a quitté l’Australie et va tenter de se remettre de cette affaire qui a secoué le monde du tennis pendant plusieurs jours. «Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer», a-t-il affirmé dans un communiqué.

Si le flou le plus total règne sur la suite de sa saison et plus généralement de sa carrière, son clan a déjà donné rendez-vous à Roland-Garros, l’un des rares endroits dans la situation sanitaire actuelle prêt à l’accueillir et à lui permettre de jouer au tennis.