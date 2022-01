Benzema, Coman, Ribéry... Qui sont les joueurs français les plus titrés de l'histoire ?

Avec 28 trophées en carrière, Karim Benzema est le joueur français le plus titré. Voici le classement.

En s’offrant la Supercoupe d’Espagne avec le Real Madrid dimanche à Riyad (Arabie saoudite), l’attaquant tricolore a garni son palmarès et confirmé son statut de joueurs le plus titré en carrière.

Avec le Real Madrid, Karim Benzema a décroché trois Liga, deux Coupe du Roi, quatre Ligue des champions, trois Supercoupe d’Europe, quatre Coupe intercontinentale (ou Mondial des clubs) et quatre Supercoupe d’Espagne. Avec Lyon, «KB9» avait remporté sept trophées. Et en 2021, il s’est offert son premier titre en équipe de France, la Ligue des Nations. Derrière lui, c’est Kingsley Coman qui pousse, avec 25 titres, à seulement 25 ans. Voici le Top 30, mêlant joueurs retraités et en activité, mis à jour par le site Chroniques Bleues.

Le classement

1. Karim Benzema – 28 titres

2. Kinglsey Coman – 25 titres

3. Franck Ribéry – 23 titres

4. Bixente Lizarazu – 22 titres

5. Blaise Matuidi – 22 titres

6. Patrice Evra – 21 titres

7. Raphaël Varane – 20 titres

8. Adrien Rabiot – 20 titres

9. Patrick Vieira – 19 titres

10. Thierry Henry – 18 titres

11. Willy Sagnol – 18 titres

12. Eric Abidal – 17 titres

13. Grégory Coupet – 16 titres

14. Didier Deschamps – 15 titres

15. Claude Makelele – 15 titres

16. Hatem Ben Arfa – 15 titres

17. Hervé Revelli – 15 titres

18. Sidney Govou – 14 titres

19. Presnel Kimpembe – 13 titres

20. Sylvain Wiltord - 13 titres

21. Florent Malouda – 13 titres

22. Zinédine Zidane – 12 titres

23. Alain Roche - 12 titres

24. Jean-Michel Larqué - 12 titres

25. Kylian Mbappé - 12 titres

26. Paul Pogba - 12 titres

27. Olivier Giroud - 11 titres

28. Corentin Tolisso – 11 titres

29. Robert Herbin - 11 titres

30. Michel Platini – 10 titres