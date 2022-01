Vidéo : l’incroyable panier de près de 30 mètres refusé à Rudy Gobert en NBA

Rudy Gobert pensait avoir inscrit le panier de l’année en NBA. Mais ce dernier a malheureusement été refusé, n’empêchant pas le Français de grandement contribuer à la victoire d’Utah sur le parquet de Denver (102-125).

L’international tricolore a fait un retour remarqué à la compétition. Testé positif au Covid-19 en début d’année, Rudy Gobert avait été placé à l’isolement chez lui et manqué les cinq derniers matchs de son équipe, qui se sont soldés par quatre défaites et une seule victoire. Son absence a cruellement fait défaut au Jazz, qui a retrouvé des couleurs et rectifié le tir sous l’impulsion de son «Frenchy» particulièrement en verve.

Le joueur de 29 ans a rendu une copie plus qu’honorable avec 18 points, 19 rebonds et 2 contres. Et elle aurait pu être embellie par son incroyable tir à la toute fin de la première période. A la retombée du ballon dans sa propre raquette, Gobert a armé un tir qui a traversé tout le terrain (environ 30 mètres) avant de terminer dans le panier adverse.

we're the only sports fans upset with a clock today#NBAAllStar | @rudygobert27 pic.twitter.com/aKkiKR0bPc — Utah Jazz (@utahjazz) January 17, 2022

Mais fausse joie pour le triple meilleur défenseur de la NBA et ses coéquipiers. Le panier a été refusé, car Rudy Gobert a lancé le ballon quelques dixièmes de seconde après le buzzer de la mi-temps. Ce panier aurait été d’autant plus invraisemblable qu’il n’a encore jamais réussi de tir à trois points depuis le début de sa carrière dans la Ligue américaine. Ce n’est que partie remise ?