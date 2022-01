Open d’Australie : une Française évacuée du court sur un fauteuil roulant (vidéo)

Cruelles images pour Harmony Tan. Opposée à l’Ukrainienne Elina Svitolina, ce mardi, au 2e tour de l’Open d’Australie, la Française a été contrainte d’abandonner juste avant la fin du match avant d'être évacuée du court sur un fauteuil roulant.

Harmony Tan risque de se souvenir longtemps de sa première participation au Grand Chelem australien. La 107e joueuse mondiale a livré une rude bataille face à la compagne de Gaël Monfils. Si elle a concédé la première manche, elle s’est accrochée pour écarter une balle de match et remporter le deuxième set.

Mais le troisième set a tourné au calvaire pour Harmony Tan (24 ans). Touchée au mollet gauche, elle a tenté de tenir le coup, mais sa blessure a été plus forte. Après avoir été soignée, elle ne pouvait quasiment plus se déplacer sur le court et arrivait à peine à poser le pied au sol. Sur les recommandations de l’arbitre, qui lui a conseillé d’abandonner pour ne pas aggraver sa blessure, elle a fini par jeter l’éponge sur son service (6-3, 5-7, 5-1).

Triste sortie pour la Française Harmony Tan, contrainte d'abandonner face à Elina Svitolina (6-3, 5-7, 5-1) à cause d'une blessure au mollet gauche et de quitter le court... sur un fauteuil roulant





Et la douleur était si intense qu’Harmony Tan, dans l’incapacité de marcher et le visage marqué par la souffrance, a quitté la Margaret court Arena assise dans un fauteuil roulant, sous les applaudissements d'un public peiné de voir la Française quitter le tournoi de cette manière.