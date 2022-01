Gaël Monfils-Matteo Berrettini, quarts de finale de l’Open d’Australie : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dernier Français encore en lice dans le tableau masculin, Gaël Monfils affronte, ce mardi, Matteo Berrettini en quarts de finale de l’Open d’Australie avec en jeu une qualification pour la 3e demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. Voici le programme TV.

Le dernier quart de finale du n°1 français remonte à 2019 à l’US Open. Il avait été éliminé par… l’Italien au terme de cinq sets acharnés. L’heure de la revanche a sonné pour Monfils revenu plus motivé que jamais en ce début de saison. Oublié les larmes et son élimination au 1er tour l’année dernière à Melbourne, il a réalisé jusqu’à maintenant un tournoi presque parfait en ne concédant pas le moindre set.

Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. «Je suis content, mais quand on est toujours dans le tournoi, on veut toujours gagner un match de plus. (…) J’ai envie de continuer à pousser pour aller le plus loin possible», a-t-il lâché après sa qualification au tour précédent contre le Serbe Miomir Kecmanovic (7-5, 7-6, 6-3).

Mais la tâche sera loin d’être simple face au Transalpin. Si Monfils sort d’une saison plus que compliquée, aussi bien sur le plan des résultats que psychologique, Berrettini, actuellement 7e joueur mondial, reste sur des quarts de finale à Roland-Garros et à l’US Open, et surtout une finale à Wimbledon. Et Monfils est conscient qu’il va devoir batailler.

«Là, je joue bien. Mais il faudra jouer très bien», a insisté Monfils avant de vanter les qualités de son adversaire. «C’est un très, très bon joueur depuis deux ans, bien ancré dans le top 10, un des meilleurs serveurs du circuit, un jeu très flashy avec beaucoup de points gagnants, un énorme coup droit, il se déplace de mieux en mieux, a-t-il énuméré. C’est quelqu’un qui te bouscule vraiment. Un gros puncheur. Ce sera un gros gros match.»

Une rencontre au cours de laquelle il va tout donner pour sortir vainqueur et s’ouvrir les portes de sa 3e demi-finale en Grand Chelem après Roland-Garros en 2008 (contre Roger Federer) et l’US Open en 2016 (contre Novak Djokovic).

Le programme TV

Gaël Monfils-Matteo Berrettini

Quarts de finale de l’Open d’Australie

Mardi 25 janvier

Pas avant 9h en direct sur Eurosport 1