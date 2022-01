Open d’Australie : Gaël Monfils stoppé en quarts de finale par Matteo Berrettini

Que de regrets pour Gaël Monfils… Revenu dans la rencontre, après avoir été mené de deux sets, le Français a fini par céder, ce mardi, face à l’Italien Matteo Berrettini en quarts de finale de l’Open d’Australie (4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 2-6).

Le scénario vécu par Gaël Monfils à l’US Open en 2019 s’est répété à Melbourne. Comme il y a trois ans et demi à New-York, il a été privé de la 3e demi-finale de sa carrière en Grand Chelem par le Transalpin au terme d’un long combat. Et comme de l’autre côté de l’Atlantique, le n°1 tricolore peut être frustré.

S’il a connu une entame de rencontre compliquée, concédant les deux premières manches, lui qui n’avait pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi, Monfils est revenu dans le match. Beaucoup plus incisif et soutenu par le public de la Rod Laver Arena, il a repris le dessus sur son adversaire pratiquement éteint.

Et pleine en confiance, Monfils semblait le mieux armé pour filer vers le dernier carré, où Rafael Nadal, tombeur un peu plus tôt de Denis Shapovalov, attendait le vainqueur de cette confrontation comme en 2019. Mais, alors que Berrettini a profité d’une longue pause avant le début du 5e set, le Français (35 ans) s’est soudainement écroulé.

Breaké à deux reprises d’entrée, il a laissé passer sa chance et vu ses espoirs de retrouver l’Espagnol s’envoler. Et c’est finalement l’Italien qui aura le droit à une revanche face au Majorquin après sa défaite à l’US Open. «C’est la seule fois que j’ai joué contre lui. C’était ma première demie de Grand Chelem», a rappelé Matteo Berrettini.

Depuis, il s’est affirmé sur le circuit. En plus d’être devenu le premier Italien à atteindre le dernier carré de l’Open d’Australie, il a atteint au moins les quarts de finale des quatre derniers Majeurs disputés, disputant notamment la finale de Wimbledon l’été dernier. Et pour espérer vivre une nouvelle finale de Grand Chelem, il devra surmonter, vendredi, la montagne Nadal et ses 20 Majeurs. D'ici là, Gaël Monfils aura lui quitter l'Australie avec un goût d'inachevé, mais une confiance retrouvée avec son titre à Adelaïde et son parcours à Melbourne, qu'il tentera de fructifier.