Youcef Belaïli : L’Algérien fait flamber le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux de Brest

Un incroyable buzz. Dans les dernières heures du mercato d’hiver, Brest s’est attaché les services de Youcef Belaïli pour remplacer Romain Faivre parti à Lyon. Et l’arrivée de l’international algérien a permis au club breton de battre son record d’abonnés sur les réseaux sociaux.

En quelques heures à peine, Brest a vu son nombre de «followers» plus que doubler. Lundi, en début de journée, avant l’annonce de la signature de Belaïli, le 13e de Ligue 1 comptait aux alentours de 440 000 abonnés sur ses différents réseaux sociaux (144 000 sur Facebook, 126 000 sur Tiktok, 91 000 sur Twitter et 79 000 sur Instagram). Et dans les minutes qui ont suivi l’officialisation de l’arrivée du milieu de terrain, ce chiffre a explosé, dépassant la barre du million, avec notamment 615 000 abonnés sur Facebook et plus de 250 000 sur Instagram.

«Merci à tous… et à Youcef», a réagi le club, au moment d’annoncer avoir franchi ce cap symbolique. Cet engouement a complément surpris le Stade Brestois et il n’est peut-être pas encore fini, alors que le joueur, véritable star dans son pays, est suivi par près de trois millions de personnes sur son compte Instagram.

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le Qatar SC en décembre dernier, après avoir brillé lors de la Coupe arabe avec la sélection algérienne avec un magnifique lob en demi-finale contre le Maroc, Youcef Belaïli (30 ans) a déjà évolué en France du côté d’Angers sans réussir à s’imposer. Si son nom a été évoqué durant le mois de janvier du côté de Montpellier, Saint-Etienne ou encore l’OM, c’est à Brest qu’il a décidé de poursuivre une carrière qui a connu plusieurs soubresauts.

Et avec le n°24 dans le dos - dont les maillots pourraient s’écouler en centaines voire milliers d’exemplaires en Bretagne comme en Algérie - Youcef Belaïli, qui s’est engagé pour six mois, va tenter d’aider la formation brestoise à assurer son maintien en Ligue 1.