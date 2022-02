JO 2022 : TV, programme, horaire… Tout savoir sur la cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture des JO d’hiver 2022 de Pékin aura lieu ce vendredi 4 février. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où se déroule la cérémonie ?

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques (4-20 février) aura lieu au Stade National de Pékin, le fameux «Nid d’oiseau», qui avait été inauguré pour les JO d’été de 2008.

Le programme

La mise en scène de cette cérémonie, qui devrait durer un peu plus de deux heures, a été préparée par le réalisateur chinois Zhang Yimou, déjà présent en 2008. Si pour les JO d’été, il y avait pas moins 15.000 participants, en raison de la pandémie de Covid-19 il n’y aura que 3.000 participants cette année. Il devrait y avoir des références au Nouvel an chinois qui est célébré quelques jours plus tôt (1er février).

Après le spectacle, ce sera au tour du traditionnel défilé des délégations olympiques (91 cette année).

Quelle chaîne ?

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2022 (4-20 février) sera retransmise en direct et en clair sur France 2 à partir de 13h (20h à Pékin) Elle sera aussi à suivre sur Eurosport, co-diffuseur en France.