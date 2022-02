JO 2022 : le relais mixte au Biathlon remporte l'argent, une première médaille pour la France

Tenante du titre, la France a pris ce samedi 5 février la deuxième place du relais mixte de biathlon derrière la Norvège et devant la Russie. Ce joli titre de vices-champions olympique ramène la première médaille de ces Jeux à l’équipe de France.

Il y a quatre ans, le relais mixte Tricolore décrochait le titre olympique à Pyeongchang (Corée du Sud) mais avec composition tout autre. Modifié de fond en comble, et désormais composé d’Anaïs Chevalier, Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, les ambitions de médailles restaient les mêmes. Et dans le froid glacial de Zhangjiakou ils n’ont pas démérité.

Médaillés d’argent - derrière la Norvège- au terme d’une course vibrante et pleine de rebondissements, les biathlètes français ouvrent le compteur de médailles pour la délégation Tricolore.

VICE-CHAMPIONS OLYMPIQUEEES !





Une belle d'argent pour nos biathlètes en relais mixte



Quelle course #AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/JWsqlViuuE — Equipe France (@EquipeFRA) February 5, 2022

Après un début de course compliqué pour Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon quasiment parfaite au tir et sur les skis, a totalement relancé les Bleus en passant le relais à Emilien Jacquelin en tête. Malgré les deux tours de pénalités du numéro 2 mondial après des cibles manquées au tir debout, l’or était encore possible pour le biathlon Tricolore.

Avec une vingtaine de secondes de retard sur la tête de la course le dernier relayeur français, Quentin Fillon Maillet s’est élancé déterminé. Après une lutte acharnée jusqu’à quelques mètres de la ligne d’arrivée, le Français parvient à devancer le Russe Eduard Latypov, mais ne rattrape pas la fusée norvégienne Johannes Boe, impérial au sprint.

Le biathlon, deuxième plus gros pourvoyeur de médailles aux Jeux olympiques d’hiver pour la France, sera à nouveau présent sur les pistes chinoises lundi 7 février pour les 15 kilomètres femmes et les 20 kilomètres hommes.