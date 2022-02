JO 2022 : Quelles sont les règles du bobsleigh ?

Le bobsleigh, présent aux JO 2022 de Pékin (Chine), est l’une des disciplines les plus spectaculaires des Jeux olympiques. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce que le bobsleigh ?

Le bobsleigh est un sport d'hiver dans lequel des équipes de deux ou quatre (hommes ou femmes), assis en file, effectuent des courses chronométrées à bord d'un traîneau glissant sur une étroite piste glacée en pente.

Que veut dire le nom bobsleigh ?

Le nom «bobsleigh» vient de l’anglais. «Bob» signifie «osciller» et «sleigh» désigne un «traîneau», une «luge».

A noter que le bobsleigh est également appelé bobsled, ou encore bob par abréviation.

Quelle est la vitesse maximale d’un bobsleigh ?

La vitesse maximale d’un bobsleigh en descente est de près de 150 km/h. A noter que la vitesse atteinte avant que les athlètes ne sautent dans le bobsleigh est d’environ 40 km/h.

Quel est le poids d’un bobsleigh ?

Le poids maximal d'un bobsleigh (poids de l'équipage compris) est de 390 kg pour le bob à deux masculin (170 kg pour le traîneau seul), 630 kg pour le bob à quatre masculin (210 kg pour l'engin seul) et 350 kg pour le bob à deux féminin (170 kg pour l'engin seul).

Quand et par qui a été créé le boblseigh ?

Le bobsleigh a été créé dans la station alpine suisse de Saint-Moritz à la fin du 19e siècle. L'idée est venue d’un groupe d'Anglais en vacances dans la station et qui ont décidé de descendre une piste glacée à deux sur un même traîneau que l'un des deux piloterait.

Par la suite, afin d’éviter des accidents entre bobsleigh et randonneurs, une piste a été tracée en 1871. La Cesta Run, piste de Saint-Moritz, existe toujours aujourd’hui et a déjà accueilli des Jeux olympiques.

Quelle est la règle du bobsleigh ?

Les participants doivent prendre part aux deux jours de compétition, soit quatre descentes, et on cumule tous les chronos. La victoire finale revient à l’équipage le plus rapide.

Comment les bobeurs entre dans le bobsleigh ?

Les bobeurs, équipés de chaussures munies de nombreuses pointes, poussent le traîneau, en courant à côté de lui, sur 50 à 60 mètres. Le pilote embarque le premier, le freineur, le dernier. Le bobsleigh est dirigé par le pilote avec les doigts, en utilisant deux anneaux attachés par des cordes à un mécanisme de direction. Le freineur est assis à l'arrière et actionne deux crampons pour arrêter le traîneau.

Depuis quand le bobsleigh est au Jeux olympiques ?

Le boblseigh est Présent à tous les Jeux olympiques d'hiver depuis 1924.

Quelles sont les épreuves de bobsleigh aux Jeux olympiques ?

La compétition de bobsleigh des Jeux Olympiques propose quatre épreuves :

Bob à 2 hommes

Bob à 2 femmes

Bob à 4 hommes

Monobob femmes