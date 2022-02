Vidéo : la bouteille «antisèches» du gardien égyptien en finale de la CAN

Héros malheureux de la finale de la CAN 2022, le gardien de l’Egypte a encore brillé lors de la séance de tirs au but dimanche. Son secret a été dévoilé : une bouteille «pense-bête».

Mohamed Qotb Abou Gabal Ali, surnommé «Gabaski», a encore fait parler de lui avec ses arrêts décisifs pendant la partie et surtout en pendant la terrible séance de tirs au but contre le Sénégal (0-0, 4-2 TAB). Si cela n’a pas suffi, il a tout de même été élu meilleur joueur de cette finale.

Le rempart du Zamalek (historique club du Caire), qui est devenu n°1 de l’Egypte en pleine compétition après la blessure d’El-Shenawy en huitième de finale, a d’abord arrêté un pénalty de Sadio Mané (7e) dès le début de la rencontre entre les Lions de la Téranga et les Pharaons. Puis il a récidivé lors des tirs au but en arrêtant celui de Bouna Sarr.

Son secret ? Des pense-bêtes collés à une bouteille d’eau. Dessus sont indiqués les «statistiques» des frappes de tireurs de l’équipe adverse. Ainsi, il a suivi ce qui était écrit lors des arrêts devant Mané et Sarr.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers.





This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 7, 2022