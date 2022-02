Ajax Amsterdam : Marc Overmars aurait envoyé une photo de son sexe à certaines collègues

Marc Overmars a été contraint de quitter son poste de directeur sportif de l’Ajax Amsterdam. L’ancienne star des Pays-Bas a été poussée vers la sortie par le club néerlandais pour avoir envoyé des «messages déplacés», notamment de son sexe, à certaines collègues.

Plusieurs d’entre elles ont été interrogées par le quotidien néerlandais NRC, qui a indiqué enquêter depuis le mois de décembre. Et elles ont affirmé avoir reçu de nombreux messages inappropriés et même une «dick pic» (photo de pénis non sollicitée) de l’ancien footballeur.

Ces (anciennes) salariées de l’Ajax Amsterdam ont également indiqué que le comportement de Marc Overmars pouvait «prospérer» dans la culture «sexiste» du club, où les rares à avoir tenté de dénoncer cet abus de pouvoir n’auraient pas été entendues. Les blagues stéréotypées visant les employées y seraient également fréquentes, et leur apparence régulièrement critiquée.

Après ses révélations, Overmars, qui avait été nommé directeur sportif en 2012, a présenté ses excuses. Dans un communiqué publié dimanche soir par le club, évoquant ces fameux «messages déplacés» adressés à «plusieurs femmes» sur une «période de temps étendue», il a reconnu avoir «dépassé les bornes». «J’ai honte. La semaine dernière, j’ai été confronté à des rapports sur mon comportement et comment cela a été vécu par d'autres», a-t-il déclaré.

«Ce comportement est inacceptable. Je le vois maintenant aussi. Mais c’est trop tard. Je ne vois pas d’autre choix que de quitter l’Ajax, a ajouté Overmars. Cela a également un impact majeur sur ma situation privée. C’est pourquoi je demande à tout le monde de nous laisser, moi et ma famille, tranquilles».

De son côté, le club a regretté «une situation dramatique» et «dévastatrice pour les femmes qui ont dû faire face à ce comportement». «Il est de ma responsabilité d’aider nos collègues», a déclaré pour sa part le directeur général de l’Ajax et ancien gardien Edwin van der Sar.