Ligue des champions : Karim Benzema forfait contre le PSG ?

Karim Benzema, toujours touché aux ischios-jambiers, est très incertain pour le 8e de finale aller de Ligue des champions, PSG-Real Madrid, le mardi 15 février.

Une bonne nouvelle pour Paris ? A six jours de la première manche opposant le club parisien aux Madrilènes, le quotidien Marca a annoncé ce mercredi que l’attaquant français est encore en souffrance avec sa cuisse.

Karim Benzema, absent depuis le 23 janvier, s’est tout de même entraîné légèrement. Il aurait été aperçu au centre d'entraînement madrilène, sans le groupe, avec un préparateur physique. Au programme, de la course et un peu de travail avec le ballon.

«KB9» a déjà manqué deux rencontres avec les Merengues : une défaite en Coupe du Roi face à Bilbao et une courte victoire face à Grenade en Liga. Il est d’ores et déjà certain qu’il ne sera pas de la partie samedi contre Villarreal. Le Real Madrid ne voudra pas prendre de risque.