JO 2022 : Tout savoir sur Matt Hamilton, la star du curling au look détonant

Matt Hamilton, joueur de l’équipe de curling des Etats-Unis aux JO 2022, est une véritable star des réseaux sociaux grâce à son look très original.

Longue chevelure, moustache merveilleusement bien taillée et sneakers colorées… Compliqué de passer inaperçu au milieu des autres joueurs. Avec son style improbable, le champion olympique américain s’est fait remarquer lors du match de tour préliminaire opposant son pays à la Suède.

A 32 ans, Matt Hamilton, qui vient de l’Etat du Wisconsin, est second lanceur dans l’équipe américaine de curling. Si beaucoup vont donc le découvrir à travers les captures d’écran sur Twitter, il possède un palmarès assez fourni : cinq fois champion du monde et champion olympique en titre de la discipline.

Les internautes en sont tellement fous que certains ont même modifié à plusieurs reprises sa page Wikipédia en le présentant comme un membre de la famille de Mario (Super Mario) ou un chasseur de cougars. Pas de quoi énerver l'intéressé qui s'en amuse et qui avait déjà fait parler de lui il y a quatre ans, en Corée du Sud, avec une magnifique moustache.

Celui qui est passionné de golf et de pêche à ses heures perdues a toutefois expliqué la raison de ce «look de bûcheron», avec tatouages à foison. Il va en effet se faire couper les cheveux dans quelques mois pour une œuvre caritative.

Who needs a ball marker? USA curling national team member Matt Hamilton is putting his gold medal to good use. pic.twitter.com/4PreqSQdyr

«Comme tout le monde le sait, mes cheveux, en plus d’être géniaux, vont être coupés pour une œuvre de charité. J’espère récolter de l’argent pour StacheStrong. Suivez-les ! Ils viennent d’atteindre le million de dollars de dons pour la recherche contre le cancer du cerveau ! Bravo à tous ! #stachestrong», avait-il expliqué sur Twitter il y a quelques mois.

Wondering why I’m growing our these luscious locks? Here’s why! @stachestrong is a. Amazing charity doing amazing things and I’m stoked to help raise money and bring some more awareness to brain cancer research! https://t.co/YNWlfvKPc8 here’s how you can help! Let’s #beatcancer pic.twitter.com/dD1o2HQtE2

— Matt Hamilton (@MattJamilton) December 19, 2021