Kurt Zouma : le défenseur privé d’équipe de France ?

Une nouvelle sanction pour Kurt Zouma ? Après la diffusion de la vidéo dans laquelle le défenseur français maltraite l’un de ses chats et qui a fait scandale en France comme en Angleterre, Didier Deschamps a laissé entendre que le joueur de West Ham pourrait ne pas être retenu pour les prochains matchs de l’équipe de France.

Kurtz Zouma (11 sélections) avait été appelé pour le dernier rassemblement des Bleus en novembre. Il avait même été titularisé pour le dernier match de qualifications à la Coupe du monde au Qatar en Finlande (0-2). Mais il pourrait ne pas revenir de sitôt en raison de ses actes de violences commis sur son animal de compagnie.

Interrogé sur ces faits, qui ne cessent de faire scandale, le sélectionneur tricolore a condamné le comportement du défenseur. «J’ai été très surpris de la part de Kurt. C’est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d’une cruauté sans nom bien évidemment. Je suis sûr qu’il en a pris conscience, mais ces images sont choquantes et insupportables», a déclaré Didier Deschamps sur France 3.

Et le patron des champions du monde en titre a sous-entendu qu’il pourrait se passer de l’ancien joueur de Chelsea pour les prochains rendez-vous des Bleus, qui doivent se réunir en mars pour deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (le 25 mars à Marseille) et l’Afrique du Sud (29 mars à Lille).

Une affaire aux multiples répercussions

«Je ne suis pas procureur. Je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs avaient pu commettre des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste», a-t-il confié.

La publication la vidéo, révélée par The Sun, a déjà eu de nombreuses répercussions pour Kurt Zouma. Il a écopé de la plus grosse amende possible de la part de son club de West Ham, soit 300.000 euros correspondant à deux semaines de salaires et perdu la la garde ses chats, qui ont été récupérés par l’association de protection animale RSPCA.

Adidas a également rompu son contrat avec lui. Une pétition en ligne, qui a recueilli plus de 200.000 signatures, a été lancée pour réclamer des poursuites à son encontre et plusieurs plaintes ont été déposées notamment par la Fondation 30 millions d’amis, la Fondation Brigitte Bardot et la SPA. Et ce n’est peut-être pas encore fini…