Kurt Zouma : Son frère Yoan suspendu par son club jusqu’à nouvel ordre

Nouvel épisode dans l'affaire de la «vidéo». Alors que West Ham a infligé à Kurt Zouma une amende de 300.000 euros, correspondant à deux semaines de salaire, pour avoir maltraité un de ses chats, son frère Yoan a été suspendu, ce jeudi, jusqu’à nouvel ordre par son club de Dagenham & Redbridge FC.

Yoan Zouma serait l’auteur de la vidéo, qui a fait scandale en France et en Angleterre. Révélée en début de semaine par The Sun, elle montre notamment l’international français (11 sélections) attraper son animal de compagnie avant de le frapper d’un coup de pied dans la cuisine, mais aussi lui courir après en lui jetant violemment des objets et lui donner une claque. Le tout sous le regard hilare son frère en train de filmer.

Cette affaire a poussé le club de 5e division anglaise à sanctionner son joueur en l’écartant. «Yoan a été contacté cette semaine par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, une association caritative pour la prévention contre la cruauté envers les animaux) pour les aider dans leur enquête et il coopère pleinement avec eux. Cependant, le Dagenham & Redbridge FC tient à réitérer qu'il condamne toute forme de cruauté envers les animaux et comprend parfaitement la réaction de nombre de ses supporters. Le Club a donc décidé que, jusqu'à ce que la RSPCA ait terminé ses enquêtes, Yoan ne jouera pour Dagenham & Redbridge dans aucun match de compétition», a indiqué la formation britannique dans un communiqué.







The Club would like to give a further update on its player, Yoan Zouma.#COYD — Dagenham & Redbridge (@Dag_RedFC) February 10, 2022

Âgé de 23 ans, Yoan Zouma, qui évolue au poste de défenseur comme son frère aîné et qui a rejoint le Dagenham & Redbridge FC en décembre dernier, avait présenté ses excuses ans la foulée de la diffusion de la vidéo. «Je regrette profondément mon implication dans la vidéo qui a été largement diffusée et je m’excuse sans réserve, non seulement pour mes actions, mais aussi pour le bouleversement et la détresse que cela cause à tant de personnes. Je prends maintenant le temps de réfléchir à ce que j’ai fait, mais je souhaite assurer à tout le monde qu’il s’agissait d’un incident isolé et que je n’en suis pas fier», a-t-il confié.

Depuis la publication de la vidéo, Kurt Zouma a non seulement écopé d’une amende de son club, mais il a également perdu la garde de ses chats et vu Adidas rompre son contrat avec lui. Et alors que plusieurs plaintes ont été déposées, notamment par la Fondation 30 millions d’amis, la Fondation Brigitte Bardot et la SPA, et qu’une pétition en ligne, qui a recueilli plus de 200.000 signatures, a été lancée pour réclamer des poursuites à son encontre, il pourrait être écarté de l’équipe de France pour le prochain rassemblement des Bleus en mars.