Ligue des champions : Le onze de départ probable du PSG contre le Real Madrid

C’est l’heure de vérité pour le PSG. Le club de la capitale reçoit le Real Madrid, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et hormis l’absence de Sergio Ramos, toujours blessé, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur un groupe pratiquement au complet pour composer son onze de départ, qui contient une ou deux incertitudes.

La première concerne le gardien de but. Qui de Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas gardera la cage parisienne ? Les deux portiers ont alterné depuis le début de la compétition, en jouant trois journées chacun. L’Italien a disputé la dernière, début décembre, lors de la venue de Bruges (4-1). La logique voudrait donc que le Costaricien soit aligné d’entrée face à son ancienne équipe. Mais il a été titularisé vendredi dernier, contre Rennes (1-0). Et à cinq reprises en six rencontres le gardien aligné en Ligue des champions était sur le banc des remplaçants lors du match qui précédait en Ligue 1. De cette façon, Donnarumma partirait avec une légère longueur d’avance sur son partenaire.

En défense, en revanche, il ne devrait pas y avoir de surprise. Marquinhos et Presnel Kimpembe seront associés dans l’axe, alors que Achraf Hakimi et Nuno Mendes, laissé au repos contre Rennes, occuperont les couloirs. Dans l’entrejeu, Marco Verratti devrait être entouré de Danilo Pereira, qui s’est montré plutôt performant lors de ses dernières sorties, et de Leandro Paredes. L'Argentin sera préféré au Sénégalais Gana Gueye, tout juste rentré de la CAN où il a été sacré avec les Lions de la Teranga, et trop juste physiquement, selon Pochettino.

En attaque, si Neymar est attendu dans le groupe, plus de deux mois après sa blessure à la cheville, le Brésilien est encore trop juste pour commencer la rencontre et devrait prendre place sur le banc, même si Mauricio Pochettino a laissé planer le doute. A moins d’une surprise, l’attaque parisienne sera ainsi emmenée par Angel Di Maria, Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui sera forcément au cœur de toutes les attentions après avoir voulu rejoindre le club madrilène l’été dernier.

Le 11 de départ probable du PSG

Donnarumma (ou Navas)

Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes

Paredes, Verratti, Danilo Pereira

Di Maria, Messi, Mbappé