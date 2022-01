Novak Djokovic rachète 80% d'une biotech développant un traitement contre le Covid-19

S'il n'est pas vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic semble espérer qu'un traitement soit trouvé contre la maladie. Le Serbe, dont la tentative de participation à l'Open d'Australie a récemment fait polémique, est devenu l'actionnaire majoritaire d'une biotech cherchant à remplir cet objectif.

Sans préciser le montant de son investissement, le PDG de QuantBioRes, Ivan Loncarevic, a en effet indiqué que Novak Djokovic est «l'un des fondateurs» de cette compagnie danoise, «créée en juin 2020».

Le Covid «comme vitrine»

Il précise que l'objectif de cette biotech est «de développer une nouvelle technologie pour combattre les virus et les bactéries résistantes». En pleine pandémie, QuantBioRes a «décidé d'utiliser le Covid comme vitrine». «Si on réussit avec le Covid-19, on y arrivera avec tous les autres virus», estime Ivan Loncarevic.

Novak Djokovic et sa femme Jelena sont donc désormais propriétaires de 80% de cette société qui emploie une vingtaine de salariés, au Danemark mais aussi en Slovénie, au Royaume-Uni et en Australie.

D'après Ivan Loncarevic, QuantBioRes doit entreprendre des essais cliniques cet été, au Royaume-Uni. Les recherches de la société reposent notamment sur un peptide (une chaîne courte d'acides aminés, ndlr), censé empêcher le SARS-CoV-2 d'infecter les cellules humaines.