JO 2022 : la terrible blessure de la Française Camille Cerutti (vidéo)

Ses premiers Jeux Olympiques ont viré au cauchemar. Engagée sur la descente des JO de Pékin, ce mardi, Camille Cerutti a chuté lourdement et s’est gravement blessée à un genou, hurlant sa douleur.

Partie avec le dossard n°27, la jeune tricolore (23 ans) a manqué sa réception à l’issue d’un léger saut. Alors que son genou droit s’est dérobé au moment de reprendre son appui sur la piste, elle a glissé sur plusieurs dizaines de mètres poussant des cris de douleurs avant d’être stoppée par les filets de sécurité.

Terrible caída de la francesa Camille Cerutti voló a gran velocidad hacia la valla, en la transmisión se puede escuchar cómo grita de dolor.



Después de la caída, los médicos la ayudaron. Aún no hay información sobre el estado de salud de la esquiadora#Beijing2022 pic.twitter.com/zfBRI6E3MZ — ALINA PASH (@tyk_tock) February 15, 2022

Elle a immédiatement été prise en charge par les équipes médicales présentes sur le bord de la piste et a pu être évacuée. Quelques heures plus tard, le diagnostic est tombé et il est sans appel. Camille Cerutti «souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une lésion au ménisque interne du genou droit et sera rapatriée au plus vite en France», a indiqué la délégation française de ski.

Mais elle a vraiment craint le pire. «J’avais vraiment peur que le tibia soit cassé», a-t-elle confié, avant de revenir sur sa chute. «J’étais partie avec des grosses intentions, j’ai pris la même ligne que les derniers jours mais je suis arrivée beaucoup plus vite alors j’ai plus sauté, ça m’a un peu déséquilibrée et j’ai senti le genou lâcher à la réception», a déclaré la Française, originaire de Marseille, qui va devoir laisser les skis de côté pendant de longs mois.

Après avoir été interrompue pendant plusieurs minutes, la course a pu reprendre et la Suissesse Corinne Suter a décroché la médaille d’or en terminant devant les Italiennes Sofia Goggia (2e) et Nadia Delgado (3e). Première Française, Laura Gauché a terminé à une honorable 10e place.