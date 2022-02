F1 : le directeur de course écarté après la polémique sur le titre de Max Verstappen

Michael Masi, directeur de course en Formule 1, a été écarté de son poste mardi, après ses décisions controversées qui ont permis le sacre de Max Verstappen en décembre dernier à Abou Dhabi.

La décision de l'Australien de relancer, dans le dernier tour, une course alors neutralisée derrière une voiture de sécurité avait donné au pilote néerlandais de Red Bull l'occasion de doubler Lewis Hamilton pour s'offrir son premier titre de champion du monde de Formule 1. Le Britannique avait dénoncé cette décision, estimant que la course avait été «manipulée».

F1's governing body the FIA has announced key changes to refereeing and race direction ahead of the 2022 season#F1 https://t.co/04mcImMI2w — Formula 1 (@F1) February 17, 2022

Le nouveau président de la FIA Mohammed Ben Sulayem a indiqué que Niels Wittich et Eduardo Freitas «agiront alternativement en tant que directeur de course, assistés par Herbie Blash en tant que conseiller principal permanent». Michael Masi aura lui un nouveau poste au sein de la Fédération internationale.

Un départ pour calmer Mercedes

L'Australien de 44 ans était en poste depuis 2019 où il avait été intronisé à la dernière minute suite au décès inattendu de Charlie Whiting.

Ce départ devrait apaiser Mercedes et Lewis Hamilton qui avaient laissé planer le doute quelques semaines, pour faire pression, sur l'avenir immédiat du septuple champion du monde.

A noter que le président de la FIA a annoncé quelques nouveautés. «Une salle de contrôle de course virtuelle sera créée. À l'instar de l'arbitre d'assistance vidéo (VAR) dans le football, elle sera positionnée dans l'un des bureaux de la FIA à l'extérieur du circuit, a-t-il expliqué. En liaison en temps réel avec le directeur de course, elle aidera à appliquer le règlement sportif.»

«Les communications radio directes pendant la course (entre le directeur de course et les directeurs d'écuries, NDLR), actuellement retransmises en direct par les télévisions, seront supprimées afin de protéger le directeur de course de toute pression», a également ajouté Ben Sulayem.