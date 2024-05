Formule 1 : combien les réparations devraient-elles coûter à Red Bull après le crash de Sergio Pérez à Monaco ?

Au volant de sa Red Bull, Sergio Pérez a été victime d’un impressionnant accident, ce dimanche, au départ du Grand Prix de Monaco. Et les dégâts pourraient coûter plusieurs millions d’euros à son équipe.

Un accident qui coûte cher. Sur le plan sportif mais aussi financier. Sergio Pérez a été victime d’un violent crash, ce dimanche, juste après le départ du Grand Prix de Monaco. Alors qu’il s’était élancé de la 16e place au volant de sa Red Bull, il a été percuté par l’arrière par la Hass de Kevin Magnussen avant de s’encastrer violemment dans un rail de sécurité. Sous la violence de l’impact, sa monoplace a été complétement détruite et le pilote mexicain a logiquement été contraint à l’abandon, tout comme Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg impliqués dans cette impressionnant accident.

Les dégâts sont colossaux sur la voiture de Sergio Pérez.





D'après Helmut Marko, ils pourraient s'élever à 2 ou 3 millions d'euros et ainsi impacter la suite de la saison de Red Bull #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/xnhS4TiuAC — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 27, 2024

Un coup dur pour Sergio Pérez, qui connaît un début de saison mitigé, mais aussi pour Red Bull, qui va devoir s’employer pour réparer les dégâts colossaux. Les coûts de réparation sont estimés entre deux et trois millions d’euros, selon Helmut Marko. Et ces coûts, qui représenteraient environ 2% du budget annuel de l’équipe, pourraient sérieusement impacter la suite la saison de l’écurie. «D’un côté, il y a le danger et de l’autre les dégâts qui s’élèvent à deux ou trois millions d’euros selon moi. Cela aura un impact énorme sur le plafond de notre budget», a indiqué le conseiller spécial de Red Bull.

Après un week-end très décevant en principauté, l’écurie autrichienne et ses deux pilotes, qui ont assisté impuissant à la victoire de Charles Leclerc, ont désormais rendez-vous dans deux semaines au Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles-Villeneuve, où Max Verstappen reste sur deux victoires consécutives.