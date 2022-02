JO 2022 : Un skieur heurte un caméraman en plein saut en halfpipe (vidéo)

Très grosse frayeur sur le halfpipe hommes en ski acrobatique. Lors des qualifications, ce jeudi, le Finlandais Jon Sallinen a violemment heurté un caméraman à la fin de son premier run. Aucun des deux n’a été blessé dans ce malheureux incident.

Jon Sallinen s’était parfaitement lancé dans le pipe en maîtrisant à la perfection ses quatre premières figures. Mais au moment d’en exécuter une nouvelle, il a légèrement dévié de sa trajectoire et n’a pu éviter le cadreur placé au sommet du demi-tube. L’impact a été très impressionnant et la caméra n’a pas résisté au choc. Mais plus de peur que de mal. Après quelques secondes d’incompréhension, le Finlandais a pu se relever et rejoindre l’arrivée.

Mais Sallinen, qui participait à ses premiers Jeux Olympiques, a récolté une note très faible (18). Il n’a pu faire à peine mieux lors de son deuxième passage (18.50) et a terminé à la 23e et dernière place des qualifications. Il ne disputera donc pas la finale programmée samedi. Au contraire de Kevin Rolland.

Trois ans après sa grave blessure, le Français a pris la 10e place. S’il sera compliqué pour le porte-drapeau tricolore d’aller décrocher une médaille, cette place en finale est déjà une victoire.