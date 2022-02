PSG : Emmanuel Macron aurait tenté de convaincre Mbappé de rester

La prolongation de Kylian Mbappé en deviendrait presque une affaire d’Etat. Alors que le contrat de l’attaquant français avec le PSG s’achève en juin, Emmanuel Macron en personne aurait tenté de convaincre le champion du monde tricolore de poursuivre l’aventure à Paris plutôt que de signer au Real Madrid, selon El Mundo.

L’été dernier, le prodige de Bondy avait déjà fait part de sa volonté de rejoindre le club espagnol. Et le chef de l’Etat serait intervenu pour inciter l’ancien monégasque à rester dans l’Hexagone. Malgré plusieurs offres formulées par le Real, Mbappé s’était finalement heurté à l’intransigeance de ses dirigeants, qui ont refusé de le laisser partir.

Quelques mois plus tard, l’avenir du n°7 parisien, libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier, est plus que jamais sur le devant de la scène. A moins de cinq mois de la fin de son contrat, son futur est toujours aussi incertain, d’autant qu’il assure ne pas avoir pris de décision, préférant rester focalisé sur le terrain. Et s’il serait néanmoins toujours décidé à rejoindre le Real Madrid, Emmanuel Macron, amateur de football et bien que supporter de l’OM, aurait une nouvelle fois tenté de l’en dissuader. Il militerait pour le voir évoluer encore au moins une saison au PSG.

Habitué du Parc des Princes et très proche de Nasser al-Khelaïfi, l’ancien président Nicolas Sarkozy serait lui aussi intervenu, selon le média. Malgré toute cette agitation autour de Kylian Mbappé, qui a encore ébloui le monde du football, mardi soir, avec sa prestation XXL et son but en Ligue des champions, le Real Madrid reste confiant et persuadé que l’international tricolore portera le maillot des Merengue la saison prochaine.

De son côté, le PSG n’a pas perdu espoir de prolonger son joueur. Les négociations auraient même été récemment relancées. En marge du match face au Real, une rencontre aurait ainsi eu lieu entre des membres de la famille de Kylian Mbappé et des proches de l’émir du Qatar, prêt à tout pour conserver sa star jusqu’à en faire le joueur clé du projet parisien. Ce qui pourrait pousser Kylian Mbappé à réfléchir encore un peu plus avant de se prononcer.

En attendant, il reste concentré sur la fin de saison et les futures échéances du PSG, avec notamment le 8e de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid (9 mars).