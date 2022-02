PSG : Sergio Agüero insulte les médias français sur le cas Lionel Messi

Sergio Agüero a défendu Lionel Messi après le match PSG-Real Madrid de mardi soir et a insulté la presse française.

Il est monté au créneau pour son ami. Le «Kun», récemment à la retraite à cause d'un problème cardiaque, n’a pas apprécié les critiques adressées à son compatriote argentin après le huitième de finale aller de Ligue des champions et en a parlé sur sa chaîne Twitch.

«Leo (Messi) a bien joué, a cassé des lignes. Ce n'est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué fort. Il était bien et très actif», a d’abord réagi l’ancien joueur de Manchester City, qui a terminé sa carrière au FC Barcelone. Avant de critiquer la presse.

¡SE ENOJÓ EL KUNI CON LOS FRANCESES!





"El penal de Leo, la CDSM. Encima jugó re cheto. Los diarios lo mataron, son re giles. Tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y dije: 'No, porque aguante Lio Messi'. CORTA". pic.twitter.com/aFOrAZPPfN — TyC Sports (@TyCSports) February 17, 2022

«En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des c***, a-t-il lancé en expliquant qu’il boycottait les médias tricolores. J'ai eu une demande d'interview avec un magazine français. Mais j'ai dit : "Non, parce que je soutiens Lio Messi". Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère.»