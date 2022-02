PSG : Prolongation, départ au Real Madrid… où en est le dossier Kylian Mbappé ?

La question est sur toutes les lèvres : où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors que son contrat avec le PSG s’achève dans quatre mois, l’avenir de l’attaquant français est incertain entre une prolongation à Paris et un départ au Real Madrid.

Le champion du monde 2018 ne cesse de le répéter : il n’a pas encore pris sa décision. Il l’a encore rappelé il y a quelques semaines, indiquant qu'il préférait se concentrer sur le terrain et les futures échéances avec le club parisien. Et sa situation ne semble pas le déstabiliser au regard de ses dernières performances, notamment en Ligue des champions face au Real Madrid supposée être sa future destination.

L’été dernier, il était déjà déterminé à rejoindre le club espagnol et avait fait part de sa volonté à ses dirigeants, qui ont repoussé toutes les offres du Real prenant le risque de le voir partir gratuitement en juin prochain. Libre de s’engager dans le club de son choix depuis le 1er janvier, la position du prodige de Bondy n’aurait pas changé selon divers médias espagnols. Il souhaiterait toujours réaliser son rêve d’enfant et rejoindre le club aux 13 sacres en Ligue des champions.

Tout serait même déjà ficelé entre les deux parties. Mbappé, qui s’affirme match après match comme le meilleur joueur du monde, aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Real Madrid à partir de la saison prochaine. De l’autre côté des Pyrénées, où sa cote a atteint des sommets après sa prestation haut de gamme en Ligue des champions, cela ne fait même plus aucun doute qu’il portera le maillot des Merengue dans les prochains mois.

Mais malgré un timing devenu de plus en plus serré, le PSG garde une infime espoir de le convaincre de prolonger. Et le vice-champion a récemment relancé les négociations et a décidé d’employer les grands moyens. En marge du match face au Real Madrid, une rencontre aurait eu lieu entre des membres de la famille de Kylian Mbappé et des proches de l’émir du Qatar, prêt à tout pour conserver sa star.

«Des gens très importants du Qatar étaient au Parc des Princes pour le match. Des personnes très proches de l’émir du Qatar. Ils ont rencontré des membres de la famille Mbappé. Cela signifie que le Qatar pousse à fond pour tenter de prolonger Mbappé», a confié un journaliste espagnol dans l’émission El Chiringuito. Et ces personnes seraient «dix niveaux plus haut que Nasser Al-Khelaïfi». C’est dire l’importance accordée à ce dossier devenu ultra prioritaire.

«Et ce n’est pas une bonne nouvelle», a ajouté le journaliste concernant son éventuelle signature au Real. D’autant que, comme depuis le début, Kylian Mbappé n’en fait pas une histoire d’argent. «Le discours de Mbappé auprès de son entourage continue d’être qu'il veut être au centre d’un projet», a-t-il précisé. Le PSG sait donc ce qu’il lui reste à faire pour retenir celui qui est appelé à régner pendant de longues années sur la planète football.